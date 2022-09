US-Anleihen: Rendite für zehnjährige Staatsanleihen auf 12-Jahreshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Zinsauftrieb am US-Anleihemarkt bleibt stark. Am Freitag stieg die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen zeitweise bis auf 3,83 Prozent. Das war der höchste Stand seit April 2010, also seit gut zwölf Jahren. Zuletzt ging die Rendite aber mit 3,70 Prozent wieder etwas zurück. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab derweil um 0,10 Prozent auf 112,64 Punkte nach.

Getrieben werden die Kapitalmarktzinsen, insbesondere mit kurzen Laufzeiten, durch den Inflationskampf vieler Zentralbanken. In dieser Woche haben zahlreiche Notenbanken ihre Leitzinsen weiter und überwiegend deutlich erhöht. Der Leitzins der US-Zentralbank Federal Reserve liegt mit 3,0 bis 3,25 Prozent mittlerweile in einem Bereich, der die konjunkturelle Entwicklung bremsen dürfte. Bremsspuren sind bereits seit einiger Zeit am Immobilienmarkt zu sehen, der unter den deutlich höheren Hypothekenzinsen leidet./bgf/tih/jha/