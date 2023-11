US-Anleihen: Rendite fällt auf tiefsten Stand seit September

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen und haben damit an die Gewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte mit Handelsbeginn um 0,19 Prozent auf 109,73 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug bis auf 4,25 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit September.

Am Markt hat sich die Spekulation auf sinkende Leitzinsen in kommenden Jahr verstärkt, was die Renditen der Anleihen belastete. Zuletzt hatten Äußerungen aus den Reihen der US-Zentralbank Fed für Renditedruck gesorgt.

Fed-Direktor Christopher Waller hatte sich am Vortag nicht nur mit der geldpolitischen Ausrichtung der Notenbank grundsätzlich zufrieden gezeigt, was gegen weitere Zinsanhebungen spricht. Auch brachte er die Möglichkeit von Zinssenkungen in den kommenden Monaten ins Spiel, soweit die Inflation weiter fällt. Waller gilt normalerweise als Befürworter einer straffen Geldpolitik, was seine Bemerkungen zusätzlich unterstreicht.

Zum Handelsauftakt konnte eine neue Schätzung zum Wirtschaftswachstum in den USA während der Sommermonate die Renditen am Rentenmarkt etwas stützen. Im dritten Quartal war die größte Volkswirtschaft der Welt etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. In den Monaten Juli bis September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 5,2 Prozent. Eine erste Schätzung wurde um 0,3 Prozentpunkte angehoben. Analysten hatten im Schnitt eine Wachstumsrate von 5,0 Prozent erwartet./jkr/bgf/jha/