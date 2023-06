US-Anleihen im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag ihre anfänglich deutlicheren Kursgewinne nicht ganz halten können. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) notierte zuletzt 0,14 Prozent höher bei 113,23 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Treasuries fiel im Gegenzug auf 3,72 Prozent.

Am Markt wurden die Gewinne von als sicher geltenden Wertpapieren mit der durchwachsenen Stimmung an den Aktienmärkten begründet. Hinzu kam Kursauftrieb von den europäischen Rentenmärkten, nachdem neue Konjunkturdaten aus Deutschland enttäuscht hatten. Im Auge behalten die Märkte das weitere Geschehen in Russland. Am Wochenende war es zu einer Revolte der russischen Privatarmee Wagner gekommen, die mittlerweile beendet ist./edh/bgf/he