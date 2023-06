US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank um 0,04 Prozent auf 113,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere lag bei 3,79 Prozent.

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt stärker als erwartet eingetrübt. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 28 000 auf 261 000. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 235 000 Anträgen gerechnet.

Die Entwicklung spielt auch eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. An diesem Mittwoch steht die nächste Zinsentscheidung an. Zuletzt gab es Signale, dass die Fed zunächst abwarten will. Die Daten dürften für eine Zinspause sprechen./jsl/jha/