US-Anleihen: Leichte Kursgewinne zur Eröffnung

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,10 Prozent auf 113,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug wenig verändert 3,66 Prozent.

Entscheidende Konjunkturdaten werden zur Wochenmitte nicht erwartet. Die datenseitigen Handelsimpulse fallen daher gering aus. Allerdings wollen sich zahlreiche Vertreter aus der US-Notenbank Fed zu Wort melden. Unter anderem wird ein Auftritt des einflussreichen Notenbankchefs von New York, John Williams, erwartet.

Am Vortag hatte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell die Linie der Notenbank bestätigt, wonach weitere Zinsanhebungen zur Eindämmung der hohen Inflation notwendig sein dürften. Zugleich verwies er darauf, dass der Prozess sinkender Inflationsraten begonnen habe, der Weg zum Inflationsziel von zwei Prozent jedoch weit sei. Vermutlich werde die Fed die Leitzinsen eine längere Zeit auf erhöhtem Niveau halten müssen. An den Märkten wird dagegen bereits in der zweiten Jahreshälfte mit Zinssenkungen gerechnet./bgf/jkr/mis