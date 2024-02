US-Anleihen: Leichte Gewinne zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,09 Prozent auf 109,97 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug wenig verändert 4,24 Prozent.

Die Zinserwartungen an die US-Zentralbank Federal Reserve werden weiter zurückgenommen. Zu Wochenbeginn betrugen die für dieses Jahr erwarteten Zinssenkungen - abgeleitet aus Terminkontrakten am Anleihemarkt - deutlich weniger als einen Prozentpunkt. Vor nicht allzu langer Zeit waren es fast 1,5 Punkte gewesen. Die stabile Binnenkonjunktur und die zähe Inflation lassen Analysten und Anleger zunehmend an einer raschen und kräftigen geldpolitischen Wende zweifeln.

Im Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Markt für Bewegung sorgen könnten. Es werden Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet. Höhepunkt der Woche sind Preisdaten am Donnerstag, dann wird das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE veröffentlicht. Zum Wochenstart äußert sich aus den Reihen der Notenbank der regionale Fed-Präsident von Kansas City, Jeffrey Schmid./bgf/jsl/jha/