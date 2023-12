US-Anleihen: Leichte Gewinne zum Wochenauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,08 Prozent auf 112,50 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,92 Prozent. Sie lag damit nur geringfügig über dem in der vergangenen Woche markierten Tiefstand seit Juli.

Aus den Reihen der US-Notenbank Fed kamen zu Wochenbeginn erneut Äußerungen, die die Markterwartungen bald und rasch fallender Leitzinsen etwas dämpften. Loretta Mester, die regionale Fed-Chefin von Cleveland, sagte der "Financial Times", die gegenwärtigen Zinserwartungen an den Märkten seien etwas voreilig. Die Marktteilnehmer erwarteten eine rasche Normalisierung der Geldpolitik, "aber ich sehe das nicht so".

Der Datenkalender ist zu Beginn der Vorweihnachtswoche dünn. Im Handelsverlauf wird mit dem NAHB-Indikator eine Zahl vom Immobilienmarkt erwartet. In der Regel wird die Kennzahl an den Märkten zwar beachtet, größere Kursbewegung löst sie aber selten aus./bgf/jsl/jha/