US-Anleihen: Kursverluste zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,24 Prozent auf 110,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,24 Prozent.

Neue Konjunkturdaten fielen gemischt aus. Während die Umsätze des Einzelhandels im Februar nach einem schwachen Jahresauftakt nur leicht zulegten, stiegen die Produzentenpreise im selben Berichtsmonat deutlich stärker als erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gaben auf niedrigem Niveau leicht nach. Unter dem Strich schienen die Preisdaten am stärksten zu wirken, da die Renditen zulegten.

Die Zahlen sind von Relevanz für den Kurs der US-Notenbank. Die Federal Reserve steuert auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu. Aufgrund der zwar rückläufigen, aber zähen Inflation ist ungewiss, wann und wie deutlich die Zinsen sinken könnten. Für den nächsten Zinsentscheid in der kommenden Woche wird noch keine Reduzierung erwartet. Derzeit wird an den Finanzmärkten die Juni-Sitzung als Startzeitpunkt für Lockerungen angepeilt./bgf/jsl/stk