US-Anleihen: Kursverluste zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,37 Prozent auf 108,50 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg auf 4,50 Prozent.

Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus. Während die Erzeugerpreise im November auf Jahressicht weniger stiegen als erwartet, gingen die Einzelhandelsumsätze im Oktober nur geringfügig zurück. An den Märkten wurde die Entwicklung im Einzelhandel, die besser als erwartet ausfiel, offenbar etwas stärker gewichtet.

Derzeit wird an den Märkten keine weitere Zinsanhebung in den USA erwartet, vielmehr wird auf erste Zinssenkungen im Verlauf des kommenden Jahres gesetzt. Die Kapitalmarktzinsen sind daher zuletzt gefallen, nachdem sie längere Zeit deutlich gestiegen waren. Im Oktober war die Zehnjahresrendite mit rund fünf Prozent auf einen 16-jährigen Höchststand gestiegen. Ausschlaggebend waren vor allem die kräftigen Zinserhöhungen der Federal Reserve./bgf/jsl/mis