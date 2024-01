US-Anleihen: Kursverluste nach verlängertem Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten aus dem verlängerten Wochenende gekommen. Nach feiertagsbedingter Ruhe am Montag fiel der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,39 Prozent auf 112,16 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,03 Prozent.

Bestimmt wird die Entwicklung am Anleihemarkt nach wie vor von der Frage, wann die US-Zentralbank ihre Geldpolitik lockern könnte. Vor dem Jahreswechsel hatten die Währungshüter drei Zinssenkungen für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Im Handelsverlauf will sich Direktoriumsmitglied Christopher Waller zu Wort melden. Er gilt als Vertreter einer eher straffen Geldpolitik.

Konjunkturdaten enttäuschten zur Eröffnung. Der Empire-State-Produktionsindex für die Region New York stürzte ab. Die Kennziffer gilt unter Fachleuten als schwankungsanfällig und daher nur bedingt aussagekräftig. Der Einbruch auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 werde zweifellos Fragen aufwerfen, kommentierte Kieran Clancy vom Analysehaus Pantheon Macroeconomics. Monatliche Schwankungen regionaler Umfragen seien aber selten zuverlässig./bgf/jha/