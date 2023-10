US-Anleihen: Kursverluste ausgeweitet

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel weiter an Boden verloren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,62 Prozent auf 107,27 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,71 Prozent. Sie lag damit aber noch unter dem 16-Jahres-Hoch aus der vergangenen Woche von 4,89 Prozent.

Als Belastung erwiesen sich US-Inflationsdaten für September. Der Preisauftrieb blieb im Jahresvergleich stabil, wohingegen Analysten im Schnitt eine leichte Abschwächung erwartet haben.

Die US-Inflationsrate sei ein wenig höher ausgefallen als allgemein erwartet, schrieb Analyst Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg. Dies sei vor allem auf einen unerwartet kräftigen Anstieg der Preise für Kraftstoffe zurückzuführen. Insgesamt dürfte es trotz der zuletzt eher vorsichtigen Stimmen aus den Reihen der US-Notenbank keine ausgemachte Sache sein, dass die Fed bereits am Ende ihrer Zinserhöhungsphase angekommen ist./bek/he