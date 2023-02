US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zur Eröffnung um 0,25 Prozent auf 110,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,96 Prozent. Sie bewegt sich damit in der Nähe ihres unlängst markierten Dreimonatshochs.

Konjunkturdaten fielen zur Eröffnung durchwachsen aus. Während die US-Wirtschaft zum Jahresende 2022 etwas schwächer gewachsen ist als bisher bekannt, gingen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend zurück. Mit weniger als 200 000 liegen die Erstanträge auf einem niedrigen Niveau. Der Arbeitsmarkt bleibt damit eng, was gute Voraussetzungen für hohe Lohnabschlüsse bietet.

Der US-Notenbank Fed ist diese Entwicklung ein Dorn im Auge. Sie versucht seit längerem, die wirtschaftliche Dynamik zu bremsen, um die hohe Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Hohe Lohnabschlüsse auf dem Jobmarkt stehen dieser Politik entgegen, weil sie zusätzliches Inflationspotenzial nach sich ziehen. Ein etwas weniger robusterer Arbeitsmarkt wäre daher im Sinne der Fed./bgf/jkr/mis