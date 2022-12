US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag unter Druck geraten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) büßte 0,35 Prozent auf 112,70 Punkte ein. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,82 Prozent.

Die Lockerung der Corona-Maßnahmen in China belastet die als sicher geltenden Staatsanleihen, da sie die Aussichten für die Weltwirtschaft verbessert und damit unter Anlegern zu mehr Risikobereitschaft führt.

China kündigte ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik an. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, werde die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Januar herabgesenkt. Damit einhergehend müssen Reisende nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lasse.

Im weiteren Handelsverlauf werden Daten zur Preisentwicklung am US-Immobilienmarktes erwartet. Der Immobilienmarkt schwächelte zuletzt, da er unter den gestiegenen Zinsen in den USA leidet./jsl/jkr/mis