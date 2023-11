US-Anleihen: Kursverluste nach Feiertagsruhe

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten aus der feiertagsbedingten Ruhe gekommen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,36 Prozent auf 108,42 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,47 Prozent.

Wegen des Feiertags Thanksgiving am Donnerstag findet am Freitag ein verkürzter Anleihehandel statt. An Konjunkturdaten werden im Tagesverlauf die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global erwartet. An den Märkten werden die Indikatoren zwar beachtet. Dem wesentlich älteren Konjunkturbarometer des ISM-Instituts wird allerdings größere Aufmerksamkeit zuteil.

Auftritte hochrangiger Redner aus den Reihen der US-Zentralbank werden ebenso wenig erwartet wie Anleiheauktionen des Finanzministeriums./bgf/jkr/he