US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten aus dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende gekommen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,67 Prozent auf 111,84 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,07 Prozent.

Bestimmt wird die Entwicklung am Anleihemarkt nach wie vor von der Frage, wann die US-Notenbank (Fed) ihre Geldpolitik lockern könnte. Vor dem Jahreswechsel hatten die Währungshüter drei Zinssenkungen für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller sagte am Dienstag, dass die Notenbank die Leitzinsen wahrscheinlich wohl nicht so bald und nicht so aggressiv senken werde, wie bislang allgemein erwartet./edh/he