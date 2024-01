US-Anleihen: Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) kletterte um 0,20 Prozent auf 112,12 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel auf 3,99 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Am Nachmittag werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Es äußert sich allerdings der Chef der regionalen Notenbank von New York, John Williams, zum wirtschaftlichen Ausblick für das Jahr 2024.

Der Markt wartet zudem auf die Verbraucherpreisdaten für den Monat Dezember, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Die Daten könnten Hinweise geben, wann die US-Notenbank möglicherweise mit Zinssenkungen beginnt. Nach zuletzt eher widersprüchlichen Konjunkturdaten ist die Unsicherheit groß./jsl/jkr/jha/