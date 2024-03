US-Anleihen nach Jobdaten leicht im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Freitag nach dem Arbeitsmarktbericht knapp im Plus bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,07 Prozent auf 111,73 Punkte. Zeitweise war er noch deutlicher gestiegen. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug zuletzt 4,09 Prozent.

Auftrieb erhielten die Rentenpapiere durch Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, wenngleich dieser im Verlauf etwas nachließ. Zwar ist die Beschäftigung im Februar deutlicher gestiegen als erwartet. Allerdings wurden die Zuwächse in den beiden Vormonaten deutlich nach unten korrigiert. Hinzu kommt eine steigende Arbeitslosenquote und ein schwächerer Lohnauftrieb.

Unter dem Strich wurden die Märkte in ihrer Erwartung baldiger Zinssenkungen durch die Zentralbank Federal Reserve bestärkt. Ein erster Schritt wird gegenwärtig im Juni erwartet. Für das laufende Jahr sind Zinssenkungen von insgesamt etwa einem Prozentpunkt eingepreist./bgf/tih/jha/