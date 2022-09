US-Aktienfutures weitgehend unverändert vor mehreren Wirtschaftsberichten; Adobe-Ergebnisse im Fokus

Finanztrends Video zu Adobe



mehr >

Vorzeitige Umzugshelfer Die US-Aktienfutures haben am Donnerstag im frühen vorbörslichen Handel weitgehend unverändert gehandelt, nachdem sie am Mittwoch höher geschlossen hatten. Der Nasdaq 100 Index hatte in der vorangegangenen Sitzung rund 100 Punkte zugelegt, nachdem die US-Erzeugerpreise im August den zweiten Monat in Folge gesunken waren.> Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung, den Einzelhandelsumsätzen, den Importpreisen, den Exportpreisen, dem… Hier weiterlesen