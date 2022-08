US-Aktienfutures steigen vor dem Bericht zur Verbraucherstimmung

Vorzeitige Umzugshelfer Die US-Aktienfutures haben am Freitag im vorbörslichen Handel zugelegt, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung uneinheitlich geschlossen hatten. Die Anleger warten auf die Ergebniszahlen von Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE:BR) und Spectrum Brands Holdings, Inc. (NYSE:SPB). Daten zu den Import- und Exportpreisen für Juli werden um 8:30 Uhr ET veröffentlicht, während der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan für… Hier weiterlesen