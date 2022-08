US-Aktienfutures steigen nach dem Ausverkauf vom Montag, Rohöl legt zu

Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >

Vorzeitige Umzugshelfer Die US-Aktienfutures haben am Dienstag im frühen vorbörslichen Handel leicht zugelegt, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung deutliche Verluste verzeichnet hatten. Die Anleger warten auf die Ergebnisse von Macy's, Inc. (NYSE:M), Medtronic plc (NYSE:MDT) und Intuit Inc. (NASDAQ:INTU). Der Flash Composite Purchasing Managers' Index für August soll um 9:45 Uhr ET veröffentlicht werden, während Daten zu neuen Hausverkäufen… Hier weiterlesen