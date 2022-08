US-Aktienfutures niedriger, nachdem S&P 500 und Nasdaq die vierte Woche in Folge zugelegt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Vorzeitige Umzugshelfer Die US-Aktienfutures haben am Freitag im frühen vorbörslichen Handel nach Gewinnen in der vorangegangenen Sitzung niedriger gehandelt. Die Anleger warten auf die Ergebnisse von Tencent Music Entertainment Group (NYSE:TME) und Ferroglobe PLC (NYSE:GSM). Der Empire State Index für das verarbeitende Gewerbe für August wird um 8:30 Uhr ET veröffentlicht, während der Index für den Wohnungsmarkt für August um… Hier weiterlesen