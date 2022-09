US-Aktienfutures im Vorfeld der Zinsentscheidung der Fed in dieser Woche rückläufig, Rohöl fällt um über 1%

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Umzugsunternehmen vor der Eröffnung Die US-Aktienfutures haben im frühen vorbörslichen Handel am Montag nach den Verlusten vom Freitag niedriger gehandelt. Alle drei großen Indizes verzeichneten in der vergangenen Woche Verluste, wobei der Dow Jones um 4,1% und der S&P 500 um 4,8% nachgaben. Die US-Notenbank wird am Mittwoch ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben, wobei die Märkte mit einer Zinserhöhung von… Hier weiterlesen