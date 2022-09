US-Aktienfutures im Vorfeld der Fed-Redner und der Wirtschaftsdaten rückläufig

Umzugsunternehmen vor der Eröffnung Die US-Aktienfutures haben im frühen vorbörslichen Handel am Mittwoch niedriger gehandelt, nachdem sie am Dienstag überwiegend niedriger geschlossen hatten. Der S&P 500 Index fiel tiefer in einen Bärenmarkt, nachdem er ein neues 2022er Tief erreicht hatte. Der S&P 500 liegt nun 24,3 % unter seinem Rekordstand vom Januar, während der Dow 21,2 % unter seinem Rekordhoch… Hier weiterlesen