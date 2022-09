US-Aktien legen nach Wirtschaftsdaten zu; Dow springt über 100 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die US-Aktien haben heute Morgen nach der Veröffentlichung mehrerer Wirtschaftsberichte höher gehandelt. Nach der Markteröffnung am Donnerstag stieg der Dow um 0,44% auf 31.271,32, während der NASDAQ um 0,17% auf 11.739,78 zulegte. Der S&P 500 stieg ebenfalls und gewann 0,15% auf 3.951,88. Auch dies: Ethereum Records Gains; Here Are The Top Crypto Movers For Thursday Führende und nachlaufende Sektoren Finanzwerte… Hier weiterlesen