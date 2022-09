US-Aktien eröffnen niedriger, Dow fällt um 100 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die US-Aktien notierten heute Morgen niedriger, der Dow Jones fiel am Donnerstag um rund 100 Punkte. Nach der Markteröffnung am Donnerstag ging der Dow um 0,32% auf 30.088,03 Punkte zurück, während der NASDAQ um 0,89% auf 11.120,70 Punkte fiel. Der S&P 500 fiel ebenfalls, und zwar um 0,57% auf 3.768,14. Auch hier nachlesen: Volatilität an den Märkten nimmt nach Zinserhöhung… Hier weiterlesen