US-Aktien eröffnen vor der Fed-Entscheidung höher, Dow springt um 175 Punkte

Die US-Aktien haben heute Morgen höher gehandelt, wobei der Dow Jones am Mittwoch rund 175 Punkte zugelegt hat. Die Federal Reserve wird um 14:00 Uhr ET ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Es wird allgemein erwartet, dass die Zentralbank des Landes die Zinssätze um 75 Basispunkte anheben wird. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, wird um 14:30 Uhr ET eine Pressekonferenz… Hier weiterlesen