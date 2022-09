US-Aktien dürften vor der wichtigen Fed-Sitzung heute niedriger eröffnen, zeigt der Futures-Handel - Twitter, Ford, Nike im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Die US-Aktienmärkte scheinen am Dienstag leicht schwächer zu eröffnen, da die Händler gespannt auf das Ergebnis der September-Sitzung des Offenmarktausschusses warten. Am Montag eröffneten die Hauptdurchschnittswerte niedriger und blieben weitgehend unter der Unveränderungslinie, bevor eine Kaufwelle in den letzten Stunden den Markt beflügelte und dazu beitrug, die Talfahrt von zwei Sitzungen zu beenden. Werkstoff-, Versorgungs-, Industrie- und zyklische Konsumwerte legten… Hier weiterlesen