US-Aktien: Die Wall Street sendet deutliche Erholungssignale!

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



Nach drei verlustreichen Wochen in Folge, von denen die letzten beiden sehr massiv ausfielen, haben Anleger den Schritt zurück an die Aktienmärkte gewagt. Die wegen eines am Montag nachgeholten Feiertages auf vier Handelstage beschränkte Woche begann schon am Dienstag sehr erfreulich. Anleger meldeten sich mit großer Kauflaune am Markt zurück und schickten die großen Aktienindizes Dow Jones, S&P 500 und… Hier weiterlesen