US-Aktien: Starke Gewinne!

Mit der kräftigen Aufwärtsbewegung gewinnen die wichtigsten Durchschnitte wieder an Boden, nachdem sie in den vergangenen Sitzungen nach unten tendiert hatten. Die Hauptdurchschnittswerte haben sich im jüngsten Handel in etwa seitwärts bewegt und halten sich fest im positiven Bereich. Der Dow liegt 566,44 Punkte oder 1,9 Prozent höher bei 31.196,61, der Nasdaq 157,27 Punkte oder 1,4 Prozent höher bei 11.408,45… Hier weiterlesen