US-Aktien: Geht es wieder aufwärts?

Nach dem Ausverkauf am Vortag dürften die Aktienmärkte am Mittwoch im frühen Handel wieder nach oben tendieren. Die Futures auf die wichtigsten Indizes deuten derzeit auf eine höhere Eröffnung der Märkte hin, wobei der Dow-Future um 151 Punkte zulegt. Erholung an der Wall Street Kräftige Kursgewinne bei Microsoft (MSFT) und der Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) dürften zu einer frühen Erholung an… Hier weiterlesen