US-Aktien: Erholung fortgesetzt!

Nach der deutlichen Erholung am Freitag haben die Aktien am Montag im Vormittagshandel weiter zugelegt. Die wichtigsten Indizes legten alle deutlich zu, allen voran der technologielastige Nasdaq. Zurzeit liegen die großen Durchschnitte zwar unter ihren Höchstständen, bleiben aber weiterhin im Plus Der Dow liegt 178,38 Punkte oder 0,6 Prozent höher bei 31.466,64, der Nasdaq 121,12 Punkte oder 1,1 Prozent höher… Hier weiterlesen