US-Aktien; Die Entscheidung naht!

Mehr noch als in den vergangenen Tagen stehen US-Aktien heute im Zeichen der Notenbank Fed. Die wird im Laufe des Tages ihre nächste Zinsenscheidung bekanntgeben, welche an den Märkten mit Hochspannung erwartet wird. Nach den jüngsten Inflationsdaten aus den USA, die deutlich höher ausfielen als erwartet, erwarten viele Beobachter, dass die Zinsen stärker als bisher geplant in die Höhe gehen… Hier weiterlesen