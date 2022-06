US-Aktien: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 weiter im Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Nach der feiertagsbedingten Handelspause am Montag haben sich US-Anleger am Dienstag mit großer Kauflaune an den Märkten zurück. Der Dow Jones-Index der Standardwerte rückte um 2,15 Prozent vor, für den breiter gefassten S&P 500 und den Technologiewerteindex Nasdaq 100 ging es sogar um rund 2,5 Prozent nach oben. Nach den massiven Verlusten der vergangenen Wochen können sich die Märkte damit… Hier weiterlesen