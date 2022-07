US-Aktien: Deutliches Plus!

Die Aktienmärkte haben am Freitag im Verlauf des Handels stark geschwankt, bevor sie den Tag deutlich höher beendeten. Mit der kräftigen Aufwärtsbewegung konnten die wichtigsten Durchschnitte wieder etwas Boden gutmachen, nachdem sie in den vergangenen Sitzungen deutlich nachgegeben hatten. In der letzten Handelsstunde legten die wichtigsten Indizes weiter zu und erreichten neue Tageshöchststände Der Dow sprang um 321,83 Punkte oder… Hier weiterlesen