US-Aktien: Deutlicher Anstieg!

Die Aktienmärkte haben am Freitag im Vormittagshandel deutlich zugelegt und damit wieder Boden gutgemacht, nachdem sie in den vergangenen Tagen nach unten tendiert hatten. Der Dow zeigt eine starke Bewegung nach oben, nachdem er fünf Tage in Folge niedriger geschlossen hatte. Zurzeit liegen die wichtigsten Durchschnitte knapp über ihren Tageshöchstständen Der Dow liegt 535,16 Punkte oder 1,8 Prozent höher bei… Hier weiterlesen