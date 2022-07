US-Aktien: Deutlich höher geschloßen!

Die Aktienmärkte haben am Donnerstag eine deutliche Trendwende vollzogen und nach einer anfänglichen Abwärtsbewegung den Tag mit einem deutlichen Plus beendet. Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Mittwoch erreichten die wichtigsten Indizes den höchsten Schlussstand seit weit über einem Monat. Die Hauptdurchschnittswerte fielen von ihren Höchstständen zum Handelsschluss zurück, blieben aber weiterhin im Plus Der Dow sprang um 332,04 Punkte oder… Hier weiterlesen