US-Aktien: Aufwärtsbewegung!

Die Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend zugelegt und nach dem Rückschlag in den beiden vorangegangenen Sitzungen wieder an Boden gewonnen. Vor allem der technologielastige Nasdaq kletterte auf den besten Tageswert seit fast drei Monaten. Zurzeit sind die wichtigsten Durchschnitte von ihren Höchstständen der Sitzung entfernt, bleiben aber fest im Plus Während die Nasdaq um 191,49 Punkte oder 1,6 Prozent auf… Hier weiterlesen