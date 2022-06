US-Aktien in Aufruhr: Wo soll das noch hinführen?

An der Wall Street geht seit einigen Tagen wieder einmal die Zinsangst um. Die großen Börsenindizes hatten bereits im Vorfeld der am Freitag veröffentlichten Inflationsdaten mit Abgaben zu kämpfen. Dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag ihrerseits die Zinswende erklärte und dem Markt damit weitere Liquidität entzieht, spielte den Bären zusätzlich in die Karten. Die Inflationsdaten brachten das Fass schließlich zum… Hier weiterlesen