US-Aktie: Hin und her!

Über fehlende Bewegung an den Aktienmärkten können die Anleger sich derzeit kaum beschweren. Leider geht es aber nicht immer in die richtige Richtung, stattdessen zeigen sich die meisten Titel sehr wankelmütig und auch bei US-Aktien ist derzeit kein klarer Trend zu erkennen. Am Mittwoch reagierten die Börsianer noch erleichtert über den jüngsten Zinsentscheid der Fed. Die Erhöhung lag im Bereich… Hier weiterlesen