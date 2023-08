USU Software nur ein Ausrutscher oder mehr? Gestern 21:11 Uhr: Gewinnprognose deutlich gekürzt. Heute Chance zum günstigen Einstieg? Oder…

.

USU Software Aktie seit Herbst letzten Jahres ging es langsam aber fast stetig aufwärts. Die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) erreichte den vorläufigen Höchststand dieser Entwicklung am 15. juni 2023, danach ging es deutlich abwärts mit dem Aktienkurs – aktuell auf 21,00 EUR zum Schlusskurs Mittwoch.

Und wie geht es heute weiter? Wird die 20,00 EUR Marke in Gefahr geraten? Mit hohen zweistelligen Prozentsätzen wachsende Auslandsumsätze in Verbindung mit einem robusten Inlandsgeschäft ermöglichten USU den Umsatz in 2022 noch um insgesamt 13,1 % auf 126,5 Mio EUR zu steigern. Wichtigster Treiber hierbei war das Geschäft mit Software as a Service-(SaaS-)Lösungen, das um 31,5% auf 14,2 Mio EUR zulegte. Und Umsatzsteigerungen stehen auch für 2023 auf dem Plan – nur seit Gestern Abend nicht mehr so stark, wie zuvor erwartet. Dazu kommt eine Akzentverschiebung bei den Erträgen, so dass die Gewinnerwartung noch deutlicher für das laufende Jahr korrigiert werden musste.

Bisher: Stetiges, profitables Wachstum ohne Aufreger bei USU Software für die nächsten Jahre. Erstes Halbjahr passt nicht ganz in dieses Bild. Schade.

Nach vorläufigen Berechnungen sind die USU Software AG und ihre Tochtergesellschaften (nachfolgend auch „USU-Gruppe“ oder „USU“ genannt) ungeachtet des strategischen Wandels vom Einmallizenz- hin zum Software-as-a-Service-(SaaS-)Geschäft auch im zweiten Quartal 2023 weiter gewachsen, aber es reichte nur noch zu einem Umsatzanstieg von 2,8% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 31,6 Mio EUR.

Dazu kommt ein – gewünschter – höherer SaaS-Anteil der Neukunden und eine spürbare konjunkturbedingte Investitionszurückhaltung der Interessenten, was insgesamt zu einem – laut USU Management – nur temporären Ergebnisrückgang führte. Positiv: Plus 25,1% auf nunmehr 4,2 Mio EUR (Q2/2022: 3,4 Mio) bei den SaaS-Umsätzen. Negativ: Margenstarke Lizenzumsätze pulverisiert auf 0,8 Mio EUR von 3,2 Mio EUR im Vorjahreszeitraum. Dazu noch Kostenansteigerungen aufgrund von Investitionsprojekten im Umfeld der künstlichen Intelligenz, im Markt für Cloudmanagement und in die neue zentrale Produktplattform. So ergibt sich insgesamt ein gesunkenes EBITDA gemäß den vorläufigen Zahlen im Berichtsquartal gegenüber dem Vorjahr um 43,7% auf 2,1 Mio EUR.

Alles nur temporär – wenn dem so ist…

Positiv festzuhalten bleibe, dass die Nachfrage nach USU-Produkten und -Lösungen nach wie vor hoch sei und lediglich längere Sales-Zyklen im Lizenzgeschäft sich im Ergebnis der USU-Gruppe widerspiegelten. Auch wenn der Zeitpunkt der Investitionsentscheidungen der potenziellen Neukunden und die zugehörige Entscheidung für ein Einmallizenz- oder SaaS-Projekt noch nicht valide vorausgesagt werden könne, erwarte der Vorstand, dass der Ergebniseffekt des Berichtsquartals Q2/2023 auf Gesamtjahressicht nicht vollumfänglich kompensiert werden kann, was in einer neuen Guidance wie folgt berücksichtigt werde

„ USU erwartet nunmehr für das Gesamtjahr 2023 ein Umsatzwachstum auf EUR 132 – 139 Mio. (bisher: EUR 134-139 Mio.), bei einem zielgerichteten weiteren deutlichen Ausbau des SaaS-Geschäftes und einem EBITDA von EUR 13 – 15 Mio. (bisher: EUR 16,5 – 18,0 Mio.) .“

Zur Einordnung: In 2022 erzielte USU Software einen Umsatz von 126,5 Mio EUR und ein EBITDA von 16,8 Mio EUR. Zugleich bestätige der Vorstand die aktuelle Mittelfristplanung, die ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum für die kommenden Jahre von 10% sowie mit Blick auf das weiter zunehmende SaaS-Geschäft den Ausbau der EBITDA-Marge bis 2026 auf 17 – 19% beinhalte.

Kontinuierliches Wachstum, Steigerung der Profitabilität und Umstellung des Lizenzgeschäfts auf SaaS-Verträge sollten langfristig die Perspektiven der USU Software Aktie „befördern“, auch wenn es eine kurzfristige Umsatz- und vor allem Ertragsdelle gibt. Eine solide Eigenkapitalausstattung kombiniert mit zumindest mittelfristig kontinuierlich wachsendem Umsatz, steigender Marge und aktionärsfreundlcher Ausschüttungspolitik sind keine schlechte Basis. Basis für ein langfristiges Investment? Vielleicht bei Kursrücksetzern nach der Prognosereduktion?



