USU Software Aktie wird’s danken. „CAC 40“-Kunde gewonnen.

USU Software Aktie seit Herbst letzten Jahres geht es langsam aber fast stetig aufwärts. Die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) stützt diese positive Kursentwicklung durch kontinuierliche Meldungen über neue Kunden – allein in 2023 bereits – mit heute – 7 neue Auftragsverhältnisse.

Dazu die mit hohen zweistelligen Prozentsätzen wachsenden Auslandsumsätze in 2022 in Verbindung mit einem robusten Inlandsgeschäft ermöglichten USU in den ersten neun Monaten den Umsatz um insgesamt 13,5% steigern. Und das Q4 sollte noch besser gelaufen sein. Denn die Guidance für 2022 – zuletzt im November konkretisiert – definiert ein Umsatzwachstum im oberen Bereich der Umsatzbandbreite von 120 – 125 Mio EUR. Und das bei einer gleichzeitigen Steigerung des EBITDA im oberen Bereich der Bandbreite von 14,5 – 16,0 Mio EUR. Dazu beitragen soll auch im Abschlussquartal 2022 das stark wachsende hochmargige SaaS-Geschäft und weiter steigende Auslandserlöse.

Auf langfristiges Wachstum ausgelegt – mit SaaS-Phantasie steigt die Marge, dauerhaft. USU Software Aktie als Dauerläufer?

Zugleich bestätigte der Vorstand die aktuelle Mittelfristplanung, die ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum für die kommenden Jahre von 10% sowie mit Blick auf das weiter zunehmende SaaS-Geschäft den Ausbau der EBITDA-Marge bis 2024 auf 16 – 18% beinhaltet. Woher kommen die positiven Aussichten? Durch eine kontinuierlich erweiterte Kundenbasis. Heute kam ein wohl bekannter, aber nicht offengelegter Name hinzu. Nur soviel sagt man: Unternehmen aus dem französischen Leitindex CAC40, also wahrscheinlich auch hierzulande bekannt:

USU SAS kommt bei Softwarekonzern in Frankreich „rein“.

Ein global agierendes Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Frankreich habe sich zur konzernweiten Umsetzung eines Software Asset Managements (SAM) für die Lösung und Expertise von USU entschieden. Ziel des Kunden sei es, seine bislang weitestgehend manuellen SAM-Prozesse zu automatisieren, die Verwaltung der vielfältigen Software Assets zu optimieren und gleichzeitig die Einhaltung der Lizenzierungsregeln von Drittanbietern sicherzustellen. Der umfangreiche Rahmenvertrag hat ein Anfangsvolumen von über 1 Mio EUR und eine Laufzeit von bis zu 60 Monaten.

Zum Einsatz kommen die Module für USU License Management, USU Discovery, USU Oracle Optimization sowie weitere Komponenten wie der Lizenzmanagement-Katalog und die Wissensdatenbank. Im Fokus der SAM-Aktivitäten steht dabei der rechtskonforme und wirtschaftliche Einsatz der großen Anbieter Oracle, Adobe, Microsoft und VMWare. „Wir freuen uns über das spannende Projekt und das Vertrauen eines weiteren CAC 40-Kunden als strategischer Lösungspartner gewonnen zu haben. Damit starten wir mit Rückenwind in das laufende Geschäftsjahr“, erklärt Eléonore Varet, Managing Director von USU SAS.

Einer von vielen für die USU Software Aktie.

Am 10.01.2023 kam Türk Telecom als Kunde hinzu, am 12.01. kam der Softwarehersteller Solution hinzu, am 24.01. ein“Medienvertreter“ und am 9.02. setzte ein „Spezialist für Cyber Security“ auf die USU-Lösung für IT Service Management. Dazu dann die Sparda Bank Hannover am 14.02., am 23.02. die niederländische Parmassia Gruppe und heute dann der „CAC40“-Vertreter . Kontinuierliches Wachstum, Steigerung der Profitabilität und Umstellung des Lizenzgeschäfts auf SaaS-Verträge sollten langfristig die Perspektiven der USU Software Aktie „befördern“. Bestimmt keine Kursverdopplung in Wochen, aber solide Eigenkapitalausstattung kombiniert mit kontinuierlich wachsendem Umsatz und steigender Marge sind keine schlechte Basis. Basis für ein langfristiges Investment?



