USU Software Aktie weiter auf Kurs? Auftragseingänge helfen. Heute wählt Sparda Bank USU-Lösung.

.

USU Software Aktie seit Herbst letzten Jahres geht es langsam aber fast stetig aufwärts. Die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) stützt diese positive Kursentwicklung durch kontinuierliche Meldungen über neue Kunden – allein in 2023 bereits – mit heute – 5 neue Geschäftsbeziehungen.

Dazu die mit hohen zweistelligen Prozentsätzen wachsenden Auslandsumsätze in 2022 in Verbindung mit einem robusten Inlandsgeschäft ermöglichten USU in den ersten neun Monaten den Umsatz um insgesamt 13,5% steigern. Und das Q4 sollte noch besser gelaufen sein. Denn die Guidance für 2022 – zuletzt im November konkretisiert – definiert ein Umsatzwachstum im oberen Bereich der Umsatzbandbreite von 120 – 125 Mio EUR. Und das bei einer gleichzeitigen Steigerung des EBITDA im oberen Bereich der Bandbreite von 14,5 – 16,0 Mio EUR. Dazu beitragen soll auch im Abschlussquartal 2022 das stark wachsende hochmargige SaaS-Geschäft und weiter steigende Auslandserlöse.

Auf langfristiges Wachstum ausgelegt – mit SaaS-Phantasie steigt die Marge, dauerhaft. USU Software Aktie als Dauerläufer?

Zugleich bestätigte der Vorstand die aktuelle Mittelfristplanung, die ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum für die kommenden Jahre von 10% sowie mit Blick auf das weiter zunehmende SaaS-Geschäft den Ausbau der EBITDA-Marge bis 2024 auf 16 – 18% beinhaltet. Woher kommen die positiven Aussichten? Durch eine kontinuierlich erweiterte Kundenbasis. Heute kam ein bekannter Name hinzu:

USU IT Service Management bei zukünftig bei der Sparda Bank im Einsatz.

Der mit der Sparda Bank Hannover geschlossene Subscriptions-Vertrag beinhaltet die Lizenznutzung der USU-Software inklusive Wartung über zunächst 36 Monate. Dabei stellt der IT-Provider der Sparda Bank Hannover, die Atruvia AG, Infrastruktur und Wartung zur Verfügung. Ein wichtiger Aspekt sei bei der Wahl von USU gewesen, dass auch Atruvia als Service-Provider aller Volks- und Raiffeisenbanken die USU-Lösung im Einsatz hat und daher ein reibungsloser Betrieb gewährleistet sein sollte.

Zum Einsatz komme außerdem ein „Starter-Paket“ von USU mit vorkonfigurierten Standard-Prozessen und Schnittstellen, welches die Betriebsbereitschaft innerhalb weniger Tage ermögliche. „Wir freuen uns, dass wir der Sparda Bank Hannover mit unserer ITSM-Gesamtlösung konkrete Mehrwerte bieten können. Dazu kommt, dass der Einsatz des gleichen Systems beim IT-Dienstleister Atruvia für einen reibungslosen Betrieb sorgt. Daher kann diese Lösung auch für andere Sparda Banken interessant sein“, so äussert sich Peter Stanjeck, Managing Director bei USU.

Einer von vielen für die USU Software Aktie.

Am 10.01.2023 kam Türk Telecom als Kunde hinzu, am 12.01. kam der Softwarehersteller Solution hinzu, am 24.01. ein“Medienvertreter“ und am 9.02. setzte ein „Spezialist für Cyber Security“ auf die USU-Lösung für IT Service Management. Dazu dann heute die Sparda Bank Hannover. Kontinuierliches Wachstum, Steigerung der Profitabilität und Umstellung des Lizenzgeschäfts auf SaaS-Verträge sollten langfristig die Perspektiven der USU Software Aktie „befördern“. Bestimmt keine Kursverdopplung in Wochen, aber solide Eigenkapitalausstattung kombiniert mit kontinuierlich wachsendem Umsatz und steigender Marge sind keine schlechte Basis. Basis für ein langfristiges Investment?



Chart: USU Software AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de