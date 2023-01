USU Software Aktie auf dem Weg nach oben? Stetige Auftragseingänge helfen doch. Heute Medienbranche.

.

USU Software Aktie seit Herbst letzten Jahres geht es langsam aber fast stetig aufwärts. Die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) stützt diese positive Kursentwicklung durch kontinuierliche Meldungen über neue Kunden – allein in 2023 bereits 3 neue Geschäftsbeziehungen.

Dazu die mit hohen zweistelligen Prozentsätzen wachsenden Auslandsumsätze in 2022in Verbindung mit einem robusten Inlandsgeschäft ermöglichten USU in den ersten neun Monaten den Umsatz um insgesamt 13,5% steigern. Und das Q4 sollte noch besser gelaufen sein. Denn die Guidance für 2022 – zuletzt im November konkretisiert – definiert ein Umsatzwachstum im oberen Bereich der Umsatzbandbreite von 120 – 125 Mio EUR. Und das bei einer gleichzeitigen Steigerung des EBITDA im oberen Bereich der Bandbreite von 14,5 – 16,0 Mio EUR. Dazu beitragen soll auch im Abschlussquartal 2022 das stark wachsende hochmargige SaaS-Geschäft und weiter steigende Auslandserlöse.

Auf langfristiges Wachstum ausgelegt – mit SaaS-Phantasie steigt die Marge, dauerhaft. USU Software Aktie als Dauerläufer?

Zugleich bestätigt der Vorstand die aktuelle Mittelfristplanung, die ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum für die kommenden Jahre von 10% sowie mit Blick auf das weiter zunehmende SaaS-Geschäft den Ausbau der EBITDA-Marge bis 2024 auf 16 – 18% beinhaltet. Woher kommen die positiven Aussichten? Durch eine kontinuierlich erweiterte Kundenbasis. Heute kam ein „Unternehmen aus der Medienbranche“

USU IT Service Management bei „führendem europäischen Serviceprovider der Medienbranche“ im Einsatz.

Zur zentralen Steuerung und Automatisierung der IT-Services und Übertragungstechnik die Lösung USU IT Service Management. Die USU-Applikation wird im eigenen Rechenzentrum des Kunden betrieben werden – Gesamtvolumen etwa eine Mio EUR.Ziel des Projektes ist es, die vorhandenen, heterogen verteilten und teilweise selbst entwickelten Teil-Lösungen durch ein übergeordnetes ganzheitliches Gesamtsystem mit zentraler Datenhaltung zu ersetzen. Durch die durchgehende Unterstützung der kompletten Service-Prozesse soll ein hoher Automatisierungsgrad erreicht werden.

Geplant ist, in einem ersten Schritt die ITSM-Standard-Disziplinen, zum Beispiel IT Asset und Incident Management umzusetzen. Die zweite Projektphase sieht danach das Management der kompletten Medien-spezifischen Infrastruktur wie z.B. Satellitenanlagen, Netzwerke, Sendemasten etc. sowie die Unterstützung der vielfältigen Kommunikations-Services vor.

Einer von vielen für die USU Software Aktie.

Am 10.01.2023 kam Türk Telecom als Kunde hinzu, am 12.01. kam der Softwarehersteller Solution hinzu und heute der „Medienvertreter“. Kontinuierliches Wachstum, Steigerung der Profitabilität und Umstellung des Lizenzgeschäfts auf SaaS-Verträge sollten langfristig die Perspektiven der USU Software Aktie „befördern“. Bestimmt keine Kursverdopplung in Wochen, aber solide Eigenkapitalausstattung kombiniert mit kontinuierlich wachsendem Umsatz und steigender Marge sind keine schlechte Basis. Basis für ein langfristiges Investment?



