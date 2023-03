USU Software 2022 über Prognose. Ausblick sieht weiteres profitables Wachstum.

.

USU Software Aktie seit Herbst letzten Jahres geht es langsam aber fast stetig aufwärts. Die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) stützt diese positive Kursentwicklung durch kontinuierliche Meldungen über neue Kunden – allein in 2023 bereits 7 neue Auftragsverhältnisse. Dazu kommen heute die Zahlen 2022.

Mit hohen zweistelligen Prozentsätzen wachsende Auslandsumsätze in 2022 in Verbindung mit einem robusten Inlandsgeschäft ermöglichten USU den Umsatz um insgesamt 13,1 % auf 126,5 Mio EUR. Wichtigster Treiber hierbei war das Geschäft mit Software as a Service-(SaaS-)Lösungen, das um 31,5% auf 14,2 Mio EUR zulegte.

Hiermit konnte man die Prognose, die eine Umsatzbandbreite von 120 – 125 Mio EUR nannte, übertreffen. Dazu übertraf auch das EBITDA, welches um 17,0% auf 16,8 Mio EUR zulegte, die zuvor genannte EBITDA Bandbreite von 14,5 – 16,0 Mio EUR. Lässt das Unternehmen optimistisch in 2023 schauen. Und so sieht man für 2023 ein Umsatzwachstum auf 134 – 139 Mio EUR bei einem deutlich ansteigenden Anteil von SaaS-Abschlüssen bei Neukunden und einem starken Wachstum der SaaS-Umsätze über 25% sowie tendenziell rückläufigen Lizenzerlösen. Demgemäß soll sich das EBITDA auf 16,5 – 18 Mio EUR belaufen.

Stetiges, profitables Wachstum ohne Aufreger geplant bei USU Software.

Garniert mit einem Dividendenvorschlag, der eine um 10% erhöhte Dividende von 0,55 EUR für 2022 vorsieht. Bei einem verwässerten Ergebnis pro Aktie von 0,72 EUR, was eine relativ hohe Ausschüttungsquote bedeutet. Und auch mittelfristig soll es kontinuierlich weitergehen: So erwartet der Vorstand ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von ca. 10% pro Jahr, wobei der SaaS-Anteil bei Neukunden auf über 75% steigen soll. Aus dem steigenden hochmargigen SaaS-Anteil am Umsatz resultieren kontinuierlich steigende EBITDA-Margen, die bis Ende 2026 auf 17% – 19% ausgebaut werden sollen.

Am 10.01.2023 kam Türk Telecom als Kunde hinzu, am 12.01. kam der Softwarehersteller Solution hinzu, am 24.01. ein“Medienvertreter“ und am 9.02. setzte ein „Spezialist für Cyber Security“ auf die USU-Lösung für IT Service Management. Dazu dann die Sparda Bank Hannover am 14.02., am 23.02. die niederländische Parmassia Gruppe und am 28.02.2023 ein „CAC40“-Vertreter . Kontinuierliches Wachstum, Steigerung der Profitabilität und Umstellung des Lizenzgeschäfts auf SaaS-Verträge sollten langfristig die Perspektiven der USU Software Aktie „befördern“. Bestimmt keine Kursverdopplung in Wochen, aber solide Eigenkapitalausstattung kombiniert mit kontinuierlich wachsendem Umsatz, steigender Marge und aktionärsfreundlcher Ausschüttungspolitik sind keine schlechte Basis. Basis für ein langfristiges Investment?



Chart: USU Software AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de