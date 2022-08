USU-Aktie: Einsame Spitze!

In seinen beiden Ende Juli 2022 veröffentlichten Marktstudien "Vendor Selection MatrixTM" vergleicht das deutsche Analystenhaus Research in Action (RIA) die weltweit besten Lösungen für Hybrid Cloud Cost Management und Hybrid Cloud Service Management. USU belegt mit seinen Lösungen USU IT Service Management und USU Hybrid Cloud Management den ersten Platz im Gesamtranking für Kostenkontrolle und -optimierung sowie den zweiten Platz… Hier weiterlesen