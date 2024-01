USSADR Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Uss-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2491,63 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 2836 JPY weicht daher um +13,82 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt der Wert 2799,64 JPY, was einer Abweichung von +1,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Uss aktuell bei 2,52 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,42 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Uss beträgt derzeit 22, während vergleichbare Unternehmen in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 139 haben. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Uss. Die Aktie erhält daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Uss-Aktie ein "Neutral"-Rating unter Berücksichtigung der technischen Analyse, der Dividendenpolitik, der fundamentalen Aspekte und des Sentiments in den Social Media.