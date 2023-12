USSADR Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert für Uss beträgt 96,34, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 58,87, was zu einer "Neutral" Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Uss mit einer Rendite von 31,45 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 13,71 Prozent. Auch in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche erzielt Uss mit 17,74 Prozent eine überdurchschnittliche Rendite. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Uss festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen insgesamt neutral. Die überwiegende Anzahl der Kommentare und Beiträge zum Thema Uss waren ebenfalls neutral. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.