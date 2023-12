USP Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten Wochen gab es keine erkennbare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Usp in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gibt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Usp in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch hier war das Interesse an der Usp-Aktie weder besonders positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Energie" hat die Usp-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -8,43 Prozent erzielt, was 2,67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite im Durchschnitt bei -6,2 Prozent, wobei Usp aktuell 2,23 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Usp-Aktie der letzten 200 Handelstage um 32 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 15 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.