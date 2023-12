USP Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert wird. Ein Usp-RSI von 50 gilt als neutraler Ausgangspunkt. Der RSI25 liegt bei 35,71, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bewertet. In der Analyse zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Usp-Kurs von 0,079 SGD inzwischen -1,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als schlecht bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als neutral eingeschätzt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen zeigt, dass die Anleger die Usp-Aktie eher neutral bewertet haben. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt führen alle Analysen zu dem Schluss, dass die Usp-Aktie aktuell neutral eingestuft wird.