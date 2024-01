USP Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Usp ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei gab es keine extrem positiven oder negativen Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in jüngster Zeit weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Usp befasst. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Ein bekanntes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft", zwischen 70 und 100 als „überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet. Der RSI der Usp führt mit einem Niveau von 100 zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, gibt mit einem Wert von 76,67 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Demnach ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") erzielte die Aktie von Usp im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,43 Prozent, was 3 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,43 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -4,88 Prozent, wobei Usp aktuell 3,55 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Usp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,09 SGD lag. Der letzte Schlusskurs (0,063 SGD) weicht somit um -30 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,08 SGD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,063 SGD unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,25 Prozent Abweichung). Somit wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating für die Usp-Aktie vergeben. Insgesamt erhält die Usp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.